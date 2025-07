Marvel w końcu znalazł scenarzystę Midnight Sons? Z Blade'a śmieje się nawet Scarlett Johansson

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Choć Marvel nigdy oficjalnie nie ogłosił, że planuje stworzyć film Midnight Sons, od kilkunastu miesięcy spekulacjami na jego temat dzieli się już cała armia scooperów. Teraz jeden z najlepiej poinformowanych z nich, Daniel Richtman, twierdzi, że Dom Pomysłów wybrał już scenarzystę nadchodzącej produkcji. Co prawda nie poznaliśmy jego nazwiska, ale powyższe doniesienia mogą nieco uspokoić czekających na realizację projektu fanów.

W Midnight Sons najprawdopodobniej pojawi się Blade, który wciąż nie może doczekać się powstania filmu MCU ze swoim udziałem. Co ciekawe, we właśnie zakończonej, 5. fazie Kinowego Uniwersum Marvela tylko jedno zaplanowane na nią przedsięwzięcie nie doszło do skutku - to właśnie ekranowa historia poświęcona Łowcy Wampirów. Teraz do całej sytuacji (nie) odniósł się odtwórca roli, Mahershala Ali.

Dwukrotny laureat Oscara wziął wraz ze Scarlett Johansson i Jonathanem Bailey'em udział w rozmowie promującej Jurassic World: Odrodzenie. W pewnym momencie dyskusja zeszła na temat MCU - Ali został poproszony o wymienienie filmów Marvela, w których zagrali jego kolega i koleżanka z planu. Aktor odparł ze śmiechem:

Nie mieszajcie mnie do tego. To pytanie tylko do Scarlett. Ale jest jeden film, na który bardzo czekamy.

W tym momencie Johansson stwierdziła:

W moim przypadku było już tego sporo. A ty, Mahershala, no - co z tobą?

