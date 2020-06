Hamilton - Disney+ cenzuruje wulgaryzmy, by musical zachował niższą kategorię wiekową

źródło: materiały prasowe

Hamilton to dla Amerykanów projekt kultowy. Ten hip-hopowy musical bił rekordy popularności na Broadwayu. Dzięki specjalnemu nagraniu fani będą mogli obejrzeć go w domowym zaciszu na Disney+ już od 3 lipca.

Będzie to materiał przedstawiający zarejestrowany na scenie spektakl, w którym udział wzięła oryginalna obsada. W Hamiltonie pojawia się kilka przekleństw, produkcja dostała jednak niższą kategorię wiekową, by mogli go obejrzeć widzowie powyżej trzynastego roku życia. By jednak otrzymać PG-13, twórcy musieli pójść na ustępstwa. MPAA (czyli amerykańska organizacja odpowiedzialna za kategoryzację wiekową) ma w związku z językiem dość surowe reguły - więcej niż jeden "fuck" zapewnia kategorię R. W Hamiltonie ten wulgaryzm pojawia się trzykrotnie, a zatem dwa z nich muszą zostać ocenzurowane.

Jak powiedział Lin-Manuel Miranda, twórca słów, muzyki i scenariusza:



Jeśli musimy wyciszyć słowo bądź dwa, by dotrzeć do jak najszerszej publiczności, nie mam absolutnie nic przeciwko. Młodzi ludzie i tak znają słowa naszych piosenek na pamięć. Nie sądzę, abyśmy pozbawiali kogoś czegokolwiek przez wyciszenie "fucka" dla zdobycia niższej kategorii wiekowej.

W 2016 roku Hamilton zdobył rekordowe 16 nominacji do nagrody Tony (najważniejsze wyróżnienia branży teatralnej), z czego zdobył aż 11 statuetek. Nagrodzony został też Pulitzerem. Reżyserem jest Tommy Kail.

Zdjęcia trwały przez dwa tygodnie zanim oryginalna obsada zakończyła tę przygodę. Są w niej Daveed Diggs, Renee Elise Goldsberry, Jonathan Groff, Christopher Jackson, Jasmine Cephas Jones, Leslie Odom Jr, Okieriete Onaodowan, Anthony Ramos i Philipa Soo.