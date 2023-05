Borat pierze majtki w Resident Evil 4. Tego wideo nie odzobaczycie

fot. youtube.com

Na youtubowym kanale o nazwie eli_handle_b.wav pojawiło się zabawne wideo z Boratem w Resident Evil 4. Autor wyciął bohatera z filmu, a następnie umieścił go w świecie gry, wykorzystując przy tym modyfikację pozwalającą na odblokowanie kamery, a tym samym przygotowanie scen na wprowadzenie nietypowego "gościa".

I choć na pozór połączenie to brzmi dość dziwnie, to w praktyce sprawdza się zaskakująco dobrze i... zabawnie. Postać, w którą wcielał się Sacha Baron Cohen doskonale odnalazła się w mrocznej produkcji Capcomu i wprowadziła do niej sporo humoru. Zobaczcie zresztą sami.

Borat w Resident Evil 4

Przypominamy, że gracze mogą sprawdzić Resident Evil 4 we współczesnej odsłonie za sprawą remake'u, który w tym roku zadebiutował na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. W produkcji znajduje się również pełnoprawna wersja przygotowywana z myślą o urządzeniach wirtualnej rzeczywistości, jednak nie ma ona jeszcze ustalonej daty premiery.