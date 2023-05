Lords of the Fallen z datą premiery! Zobaczcie zwiastun z rozgrywką i imponującą edycję kolekcjonerską

fot. CI Games

Lords of the Fallen 2Lords of the Fallenw przygotowaniu znajduje się od 2016 roku. Po dość burzliwej drodze gra w końcu zmierza do swej premiery. CI Games oznajmiło, że jest gotowe nie tylko zaprezentować tytuł w akcji, ale również ujawnić, kiedy sami będziemy mogli w nią zagrać. Produkcja zostanie wydana na konsolach PS5, Xbox Series X/S oraz komputerach PC jesz czcze w tym roku, a konkretnie 13 października. Warto zaznaczyć, że wydawca nie wspomniał ani słowem o poprzedniej generacji konsol, na którą tytuł ten był pierwotnie zapowiedziany.

Gra w dniu premiery dostępna będzie w trzech edycjach różniących się ceną oraz zawartością. Wydanie standardowe wyceniono na 70$, Deluxe, zawierające także klasę Dark Crusader, cyfrowy artbook i soundtrack to koszt 80$, a najwięcej, bo aż 250$, trzeba będzie zapłacić za edycję kolekcjonerską. W skład tej ostatniej wejdzie między innymi 25-centymetrowa figurka Mrocznego Krzyżowca i metalowa gablota z podświetleniem LED.

Z bonusami do zamówieńw przedsprzedaży oraz edycją Deluxe i kolekcjonerską możecie zapoznać się w poniższej galerii.

Lords of the Fallen