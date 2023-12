Nadciąga Resident Evil 4 Gold Edition. Co znajdziemy w nowym wydaniu?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Capcom

Według niepotwierdzonych informacji Resident Evil 4 Gold Edition będzie zawierać podstawową grę, całą zawartość związaną z trybem Mercenaries oraz dodatkową kampanię fabularną Separate Ways. To nowe, kompletne wydanie ma zadebiutować na rynku 9 lutego 2024 roku na tych samych platformach, na których dostępne jest RE4 Remake - PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S.

Capcom planuje również udostępnić darmową aktualizację VR dla gry Resident Evil 4 Remake. Stanie się to już niebawem, a konkretnie 8 grudnia. Umożliwi to graczom przejście całej kampanii z zupełnie nowej perspektywy.

Resident Evil 4 Remake zadebiutowało w marcu tego roku. To gruntownie odświeżony survival horror z 2005 roku, którego reżyserem był Shinji Mikami. Fabuła rozgrywa się sześć lat po wydarzeniach opisanych w Resident Evil 2 i przedstawia losy Leona S. Kennedy'ego, który jako agent rządowy zostaje wysłany do Europy, by ocalić porwaną córkę prezydenta.