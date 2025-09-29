Reklama
C4SH zmierza do Borderlands 4. Zwiastun zapowiada nowego Vault Huntera

Około dwa tygodnie po premierze Borderlands 4 zapowiedziano pierwsze DLC. Pojawi się w nim nowy grywalny Vault Hunter, C4SH. Do sieci trafił krótki teaser, który przedstawia tego bohatera.
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  dlc 
Borderlands 4 zwiastun
Borderlands 4 - C4SH fot. 2K Games
Na Tokyo Game Show 2025 odbył się panel poświęcony grze Borderlands 4. Podczas wydarzenia zapowiedziano fabularne rozszerzenie zatytułowane Mad Ellie and the Vault of the Damned. Zadebiutuje ono w pierwszym kwartale 2026 roku i wprowadzi nową lokację na planecie Kairos, dodatkowe zadania główne i poboczne, nowe wyposażenie, przedmioty kosmetyczne oraz zupełnie nowego Vault Huntera o imieniu C4SH.

Do sieci trafił krótki teaser przedstawiający nadchodzącego bohatera. Wygląda na to, że C4SH będzie robotem-rewolwerowcem. Na szczegóły dotyczące jego umiejętności trzeba jednak jeszcze poczekać.

C4SH oraz fabularne DLC będą dostępne w sprzedaży zarówno osobno, jak i w ramach przepustki sezonowej Vault Hunter Pack, dołączanej do wydania Borderlands 4 Super Deluxe Edition.

Borderlands 4 jest dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Gra trafi również na Nintendo Switch 2, choć data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Niedawno potwierdzono, że tytuł nie ukaże się na tej platformie zgodnie z pierwotnymi planami.

Borderlands 4 - recenzja gry

Źródło: youtube.com



 

Co o tym sądzisz?
