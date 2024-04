Borderlands - Cate Blanchett będzie jak Kurt Russell w Ucieczce z Nowego Jorku? Reżyser wychwala aktorkę

fot. Lionsgate

Cate Blanchett raczej nie jest kojarzona z filmami akcji, choć miała okazję zagrać w przygodowej produkcji Indiana Jones i Królestwo Kryształowej Czaszki. Ale w nadchodzącym Borderlands, czyli adaptacji gry wideo o tym samym tytule, widzowie zobaczą inne oblicze tej aktorki znanej z trylogii Władcy Pierścieni, Carol, Blue Jasmine czy Tár.

Reżyser Borderlands, Eli Roth, zdradził magazynowi Empire, że ulubionym filmem Blanchett jest Ucieczka z Nowego Jorku. Przyznał, że nikt jej o to nie pyta podczas wywiadów, które dotyczą bardziej poważnych ról. W rezultacie Borderlands zaoferowało jej szansę "stworzenia tej niesamowitej postaci przypominającej Kurta Russella". Następnie twórca wychwalał aktorkę za jej grę w nadchodzącym filmie.

Widzieliście, jak wymachiwała batutą [w Tár], ale nie widzieliście, jak wymachuje bronią za plecami. Jest w tym mistrzynią. Dużo zabawy podczas oglądania filmu sprawia myślenie: "Nie mogę uwierzyć, że oni wszyscy zrobili takie szalone rzeczy". Cate z miotaczem płomieni — prawdziwym miotaczem płomieni — daj spokój! To całkiem kozackie.

Lilith, łowczyni nagród o szemranej reputacji powraca na swoją ojczystą planetę Pandorę, najbardziej porąbane miejsce we wszechświecie. Ma tu odnaleźć zaginioną córkę Atlasa, najpotężniejszego drania w galaktyce, który skrzywdziłby nawet muchę. W tym celu kompletuje odjechaną ekipę w składzie: Roland, najemnik, który nie bierze jeńców; Tiny Tina, słodka nastolatka z zamiłowaniem do demolki; Krieg, mięśniak o bicepsie większym od mózgu; Tannis, archeolożka, której niestraszne żadne ruiny oraz Claptrap, cwany robot o niewyparzonej gębie. Razem będą musieli stawić czoła całej plejadzie krwiożerczych Obcych i zdegenerowanych pandorskich gangsterów, by wywinąć się z pułapki i odkryć tajemnicę mogącą zaważyć na losach wszechświata. Takich dwóch, jak ich sześcioro, to nie ma ani jednego.

W obsadzie oprócz Blanchett są: Kevin Hart, Jack Black, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Haley Bennett, Édgar Ramírez, Bobby Lee, Olivier Richters, Janina Gavankar, Gina Gershon, Cheyenne Jackson, Charles Babalola, Benjamin Byron Davis, Steven Boyer, Ryann Redmond i Penn Jillette.

Borderlands - premiera w kinach w sierpniu 2024 roku.