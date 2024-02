Borderlands - zwiastun napakowany akcją. Walka z kosmitami i bandytami w adaptacji gry!

fot. materiały prasowe

Borderlands to film oparty na grze. Teraz fani pierwowzoru oraz sci-fi mogą zobaczyć, co twórcy przygotowali. Widać, że na pewno nie zabraknie akcji, bo w końcu gra to strzelanka, więc wszyscy wzięli sobie to do serca. Za kamerą stoi Eli Roth, który jest współautorem scenariusza z Joe Crombie'em. Wbrew plotkom, Craig Mazin, twórca The Last of Us, nie miał nic wspólnego z projektem i całkowicie zdementował swój udział.

Produkcja miała problemy za kulisami. Zdjęcia zostały zakończono w 2021 roku, ale film kilkakrotnie został opóźniony. Do tego Eli Roth nie pracował przy dokrętkach, które były długie i rozbudowane. Do nich zatrudniono reżysera Tima Millera, znanego z hitu Deadpool.

Borderlands - zwiastun

Borderlands - galeria

Borderlands

Borderlands - opis fabuły filmu

Lilith, łowczyni nagród o szemranej reputacji powraca na swoją ojczystą planetę Pandorę, najbardziej porąbane miejsce we wszechświecie. Ma tu odnaleźć zaginioną córkę Atlasa, najpotężniejszego drania w galaktyce, który skrzywdziłby nawet muchę. W tym celu kompletuje odjechaną ekipę w składzie: Roland, najemnik, który nie bierze jeńców; Tiny Tina, słodka nastolatka z zamiłowaniem do demolki; Krieg, mięśniak o bicepsie większym od mózgu; Tannis, archeolożka, której niestraszne żadne ruiny oraz Claptrap, cwany robot o niewyparzonej gębie. Razem będą musieli stawić czoła całej plejadzie krwiożerczych Obcych i zdegenerowanych pandorskich gangsterów, by wywinąć się z pułapki i odkryć tajemnicę mogącą zaważyć na losach wszechświata. Takich dwóch, jak ich sześcioro, to nie ma ani jednego.

W obsadzie filmu są Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Haley Bennett, Édgar Ramírez, Bobby Lee, Olivier Richters, Janina Gavankar, Gina Gershon, Cheyenne Jackson, Charles Babalola, Benjamin Byron Davis, Steven Boyer, Ryann Redmond i Penn Jillette.

Borderlands - premiera w kinach w sierpniu 2024 roku.