Borderlands zachowa ducha oryginału. Twórca gry pomagał przy produkcji filmu

fot. Arad Productions Picturestart, Gearbox Studios 2K

Reklama

Borderlands to jedna z najbardziej wyczekiwanych ekranizacji gier, która powstaje już od kilku lat. Po chaosie związanym z produkcją filmu, jak i samą premierę, kinowego debiutu doczekamy się w okresie wakacyjnym przyszłego roku. Wciąż jednak niewiele wiadomo o nadchodzącej adaptacji serii gier od Gearbox, ale zdaniem reżysera Eliego Rotha film zachowa ducha serii, więc fani mogą spodziewać się wiele humoru i odniesień.

Roth ujawnił także, że w pracach nad filmem pomagał mu Randy Pitchford, twórca growej serii. Reżyser dodał, że deweloper był pod ręką i konsultowano z nim wiele elementów, głównie związanych z bohaterami.

Naprawdę chciałem zachować nastrój filmu w duchu gier. Randy Pitchford był ze mną na każdym kroku. Gdybym miał własny pomysł na żart, który nie jest częścią kanonu Borderlands, odpowiedziałby: „Och, to świetnie. Claptrap absolutnie by to zrobił”. Jeśli chodzi o te wszystkie postacie, zawsze pojawiały się myśli: „czy Lilith zrobiłaby coś takiego?” lub „Czy Tiny Tina by się na to zdecydowała?” Pitchord zawsze odpowiadał na: „To fantastyczne. Powinniśmy to zrobić w grze. To naprawdę, naprawdę wspaniałe.” Więc tak, film jest zabawny i dziki. To było ogromne przedsięwzięcie, szczególnie w czasie pandemii. Widzowie będą musieli poczekać trochę dłużej, ale ja jestem naprawdę zachwycony.

Borderlands - obsada

W obsadzie filmu są Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Haley Bennett, Édgar Ramírez, Bobby Lee, Olivier Richters, Janina Gavankar, Gina Gershon, Cheyenne Jackson, Charles Babalola, Benjamin Byron Davis, Steven Boyer, Ryann Redmond i Penn Jillette.

Borderlands zadebiutuje w kinach 9 sierpnia 2024 roku.