Reżyser o klapie Borderlands. O kręceniu tego filmu mógłby napisać książkę

Borderlands okazał się klapą finansową dla Lionsgate. Przy budżecie ok. 120 mln dolarów zarobił tylko 33 mln dolarów na całym świecie, dlatego szybko trafił do streamingu. Z kolei krytycy też nie pozostawiali suchej nitki na tej produkcji w reżyserii Eli'ego Rotha. W serwsie Rotten Tomatoes ma zaledwie 10% "świeżości" (pozytywnych opinii) od recenzentów. Bardziej wyrozumiali byli widzowie, bo 51% stanowiły pozytywne opinie, ale to wciąż słaby wynik.

Eli Roth o kręceniu filmu Borderlands

Mówi się, że reżyser ze względu na różnice kreatywne ze studiem został zastąpiony przez Tima Millera (Deadpool, Terminator: Mroczne przeznaczenie), który miał zająć się dokrętkami.

W rozmowie z serwisem IndieWire Roth krótko skomentował porażkę Borderlands:

To zupełnie inna historia. Kręcenie tego w czasie pandemii było jak... mógłbym napisać o tym książkę.

Ostatecznie fani gier wideo nie byli zadowoleni z filmowej adaptacji oraz wprowadzonymi zmianami. Z kolei dyrektor generalny Lionsgate, Jon Feltheimer, wspominał w jednym z wcześniejszych wywiadów, że firma odczuła skutki pandemii COVID, która spowodowała zmiany na rynku. Ponadto filmy uzyskały gorsze wyniki finansowe niż zakładano, a margines błędu jeszcze się zmniejszył. W związku z Borderlands dodał, że prawie wszystko, co mogło pójść źle, poszło źl, ponieważ film zbyt długo był odkładany, a koszty dokrętek i rosnące stopy procentowe sprawiły, że nie zmieścił się w ich rygorystyczny modelach finansowych.

Przypomnijmy, że w obsadzie Borderlands znaleśli się Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black, Edgar Ramirez, Ariana Greenblatt, Florian Munteanu, Gina Gershon i Jamie Lee Curtis. Za scenariusz odpowiada Joe Crombie.

Borderlands - fabuła

'Borderlands' to filmowa adaptacja serii gier pod tym samym tytułem. Lilith, łowczyni nagród o szemranej reputacji powraca na swoją ojczystą planetę Pandorę, najbardziej porąbane miejsce we wszechświecie. Ma tu odnaleźć zaginioną córkę Atlasa, najpotężniejszego drania w galaktyce, który skrzywdziłby nawet muchę. W tym celu kompletuje odjechaną ekipę w składzie: Roland, najemnik, który nie bierze jeńców; Tiny Tina, słodka nastolatka z zamiłowaniem do demolki, Krieg, mięśniak o bicepsie większym od mózgu, Tannis, archeolożka, której niestraszne żadne ruiny oraz Claptrap, cwany robot o niewyparzonej gębie. Razem będą musieli stawić czoła całej plejadzie krwiożerczych Obcych i zdegenerowanych pandorskich gangsterów, by wywinąć się z pułapki i odkryć tajemnicę mogącą zaważyć na losach wszechświata. Takich dwóch, jak ich sześcioro, to nie ma ani jednego. [opis dystrybutora kina]