Borderlands - Eli Roth wyreżyseruje ekranizacje popularnej serii

Ekranizacja serii gier spod szyldu Borderlands zaczyna nabierać kształtu. Jest już scenarzysta projektu, a teraz dowiadujemy się, kto wyreżyseruje obraz. Randy Pitchford, szef Gearbox Software poinformował, że film zrealizuje Eli Roth.

Póki co to jedyna informacja, jaką twórcy gry mają do przekazania fanom. Wkrótce jednak powinniśmy dowiedzieć się więcej. 27 lutego rozpocznie się impreza PAX East, na której nie zabraknie Gearboxa oraz Rotha. Zapewne wtedy dowiemy się więcej na temat tej produkcji.

Pitchford informacje na Twitterze już skasował, ale wiadomo, że nic w sieci nie ginie - poniżej możecie zapoznać się ze zrzutem usuniętego Tweeta.

twitter.com

Borderlands to seria pierwszoosobowych strzelanek z elementami RPG i nastawieniem przede wszystkim na zabawę w kooperacji. W ubiegłym roku na rynek trafiłą trzecia odsłona cyklu. Tytuł ten przypadł do gustu graczom oraz krytykom i został doceniony za wiele godzin rozgrywki, mnóstwo zróżnicowanych broni, a także humor, który stał się jedną z wizytówek cyklu.