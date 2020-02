Tales from Borderlands 2 powstanie? Plotki informują o powrocie gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Tales from the Borderlands to jedna z lepszych produkcji od studia Telltale Games, ale pozytywne opinie nie przełożyły się na dobry wynik finansowy. Kontynuacja nigdy więc nie powstała, ale może się to zmienić w niedalekiej przyszłości. Wiarygodne źródło, które wcześniej ujawniło między innymi powstanie The Wolf Among Us 2, donosi teraz, że Tales from the Borderlands 2 jest już w produkcji, a w jej powstawanie mają być zaangażowani pracownicy z oryginalnego Telltale Games, teraz zatrudnieni w studiu AdHoc.

Powrót Rhysa i spółki nie jest jedyną grą, nad jaką reaktywowane studio ma pracować. To samo źródło informuje także, że trwają prace nad kolejną odsłoną Poker Night, które ma ukazać się pod zmienionym tytułem. Obie te gry mają zostać oficjalnie ujawnione jeszcze w tym roku, a konkretnie na czerwcowych targach Electronic Entertainment Expo w Los Angeles.

Do informacji tych warto podchodzić z dystansem, przynajmniej do czasu potwierdzenia ich przez kolejne źródło lub pojawienia się poszlak wskazujących na to, że coś rzeczywiście jest na rzeczy.