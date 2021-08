The Mandalorian - Mark Hamill jako Luke Skywalker. Zdjęcie z planu 2. sezonu

fot. Disney+

Na obecną chwilę obecność Luke'a Skywalkera w finale 2. sezonu The Mandalorian trudno traktować jako spoiler. Od premiery minęło wiele miesięcy i nikt ze strony twórców już nie rozmawia o tym w kategoriach spoilerowych.

Disney+ opublikował wideo o tym, co pojawi się w platformie w sierpniu 2021 roku. Wśród propozycji jest program dokumentalny o kulisach realizacji finału 2. sezonu i to właśnie on jest otwarcie promowany bez żadnych spoilerowych obostrzeń. Ujęcie z tej produkcji pokazuje, że Mark Hamilll był na planie i grał Luke'a Skywalkera, który potem został odmłodzony efektami komputerowymi. Widzimy Hamilla w stroju młodego Luke'a i z Baby Yodą na rękach.

fot. Disney+

Wcześniej twórca serialu Jon Favreau wyjaśniał, że dublerem Hamilla w scenach akcji był Max Lloyd Jones. Wszyscy byli w szoku, bo to była jedyna castingowa informacja z 2. sezonu, która do sieci nie wyciekła przed premierą. Nazywali to cudem.

Niedługo ruszą prace nad 3. sezonem The Mandalorian, ale jakiekolwiek informacje fabularne są na obecną chwilę trzymane w tajemnicy.

Baby Yoda potrafi przewidywać przyszłość? Tak twierdzi Giancarlo Esposito. Aktor grający Moffa Gideona gościł na Galaxy Con, na którym powiedział następującego słowa o Grogu.

- Zdobędę to dziecko i zrobię to z innych powodów, niż ludzie myślą. Ono ma magiczne moce, potrafi przewidywać przyszłość. Chcemy, aby wszyscy wiedzieli, że to dziecko może ocalić naszą galaktykę.

The Mandalorian - premiera 3. sezonu w 2022 roku.