Borderlands: Kevin Hart negocjuje jedną z głównych ról w filmowej adaptacji gry

fot. materiały prasowe

Borderlands nadciąga. Cate Blanchett potwierdziła już wcześniej w tym roku, że zagra Lilith w nadchodzącej ekranizacji popularnej serii gier. Za przeniesienie historii na wielki ekran będzie odpowiedzialny reżyser Cabin Fever – Eli Roth.

Teraz dowiadujemy się, że do obsady prawdopodobnie dołączy gwiazda najnowszego Jumanji – Kevin Hart. Aktor negocjuje warunki umowy o rolę Rolanda w filmie. W tym przypadku postać jest opisywana jako „przyzwoity człowiek i siwy weteran, a także były członek Karmazynowej Lancy, który teraz działa jako żołnierz”. Czujemy, że to dopiero początek interesującej castingowej selekcji. Do projektu może dołączyć wiele więcej głośnych nazwisk.

Borderlands to połączenie pierwszoosobowej strzelanki i gry RPG, która - opierając się na kooperacji - koncentruje się na czterech bohaterach odpierających lokalnych maruderów podczas poszukiwania zaawansowanych technologii obcych na planecie zwanej Pandora. Jak dotąd wydano trzy gry i wszystkie radzą sobie bardzo dobrze. Borderlands 3 trafiło na półki w zeszłym roku i sprzedało się już w 8 milionach egzemplarzy.

Nad Borderlands czuwa studio Lionsgate. Widowisko będzie oparte na scenariuszu autorstwa Craiga Mazina, scenarzysty Czarnobyla. Roth będzie również produkować razem z Avim i Ari Aradem za pośrednictwem Arad Productions.