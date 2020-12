The Mandalorian - zwiastun finałowego odcinka 2. sezonu serialu. Fan zauważył ważny szczegół roli Pedro Pascala

Disney+

W piątek, 18 grudnia na platformie Disney+ zadebiutuje finałowy odcinek 2. sezonu serialu The Mandalorian. W nim dojdzie do starcia Din Djarina z Moffem Gideonem. Nasz bohater wyrusza, aby uratować Grogu. Być może z odcinka dowiemy się również czy Gideon planuje wskrzesić Imperatora Palpatine'a poprzez klonowanie. W sieci zadebiutowała zapowiedź finałowego epizodu. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

W obsadzie 2. sezonu serialu znajdują się między innymi Pedro Pascal, Rosario Dawson, Giancarlo Esposito, Gina Carano i Carl Weathers.

Co ciekawe jeden z użytkowników Reddita zauważył interesującą rzecz po ostatnim odcinku serialu, w którym Din po raz drugi pojawia się bez hełmu. Mianowicie zwrócił uwagę, że bohater nie używa widzenia peryferyjnego po zdjęciu swojej osłony głowy, czyli nie dostrzega obiektów znajdujących się poza polem widzenia, co jest charakterystyczne dla postaci, która praktycznie całe życie spędziła w hełmie. To świadczy o dbałości o najmniejsze szczegóły.

https://twitter.com/TheSWU/status/1338628340861767681

Ponadto Disney+ zapowiedziało specjalny program poświęcony kulisom powstawania 2. sezonu serialu. Zadebiutuje on na platformie 25 grudnia.

https://twitter.com/StarWarsUK/status/1339224085298106374