The Mandalorian wstrząśnie widzami. Gigantyczny spoiler w przeddzień finału 2. sezonu?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Lucasfilm/Disney+/Screen Rant

Fani na całym świecie przygotowują się już na jutrzejszy odcinek serialu The Mandalorian, który będzie jednocześnie finałem 2. sezonu produkcji. Przypomnijmy, że w ostatnich odsłonach serii Moff Gideon przy pomocy swoich żołnierzy uprowadził Grogu, natomiast w pogoń za nim wyruszył Din Djarin - by zdobyć informacje na temat miejsca pobytu Baby Yody, musiał nawet odsłonić swoją twarz. Wygląda jednak na to, że nadchodzący odcinek wstrząśnie widzami jeszcze mocniej.

Fanowska strona John Williams Fan Network, która przedpremierowo precyzyjnie określiła tytuły utworów wchodzących w skład ścieżki dźwiękowej 3 ostatnich odcinków, właśnie podała tematy muzyczne z finału 2. sezonu produkcji. Będą to kolejno: Come with Me, A Friend, The Sword, Open the Door i Rest in Peace. Jak już się domyślacie, to właśnie ten ostatni tytuł wywołał niemałe poruszenie w sieci.

Nie jest jasne, kto miałby "spoczywać w pokoju". Spekuluje się, że na ekranie zobaczymy śmierć którejś z 4 postaci: Din Djarina, Boby Fetta, Grogu lub Moffa Gideona.