Box Office - Dziwny świat to jedna z największych klap Disneya. Czarna Pantera 2 nadal radzi sobie świetnie

Disney

Dziwny świat w pięciodniowy długi weekend w USA zebrał fatalne 13,3 mln dolarów. Na świecie nie jest lepiej, bo sumując wpływy, globalnie ma 28 mln dolarów. To według portalu Deadline doprowadzi do tego, że ta animacja Disneya nie ma szans się zwrócić i staje się tym samym jedną z największych klap komercyjnych studia w historii. Szacuje się straty w wysokości 147 mln dolarów. Łączne koszty animacji sięgają prawie 300 mln dolarów. Animacja ma trafić w święta 2022 roku do Disney+.

Czarna Pantera 2 - box office

Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu nadal radzi sobie świetnie, utrzymując pierwsze miejsce w świąteczny weekend i zbierając 64 mln dolarów. Dzięki temu mają już w Ameryce Północnej 367,6 mln dolarów. Natomiast na świecie zbierają 32,1 mln dolarów (razem 308 mln dolarów). Sumując, na koncie 675,6 mln dolarów przy budżecie 250 mln dolarów.

Zaskoczeniem jest tytuł, który zamyka podium, bo jest to film Netflixa, który trafił do limitowanej dystrybucji. Glass Onion: Film z serii Na noże zebrał 13,3 mln dolarów w 5 dni. Tym samym jest to najlepszy wyniki w box office w historii filmów streamingowych, które wchodzą zazwyczaj kilka tygodni przed premierą w VOD. Rekordzistą do tej pory była Czerwona nota, która zebrała 1,5 mln dolarów w 3 dni. Na noże 2 w 3 dni ma 9,3 mln dolarów. Jest to 10. najlepszy wynik otwarcia dla filmu w dystrybucji poniżej 900 kin. Zazwyczaj największe hity trafiają do ponad 4000 kin.