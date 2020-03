Najlepsze seriale 2020 roku [lista aktualizowana]

Najlepsze seriale 2020 roku to artykuł, w którym wymieniamy najlepsze naszym zdaniem produkcje pojawiające się na ekranach. Pod uwagę bierzemy seriale wyświetlane w telewizji oraz te, mające premiery w platformach streamingowych. Nie zamykamy się na określony gatunek czy formę - znajdzie się tu miejsce dla świetnego kina rozrywkowego, jak i wybitnych filmów artystycznych.

Artykuł zostanie podzielony ostatecznie na 12 stron, gdzie każda będzie odnosić się do jednego miesiąca. Aktualizacja nastąpi zawsze po ostatnim weekendzie danego miesiąca.

Najlepsze seriale 2020 roku

Mamy nadzieję, że nasze zestawienie seriali przypadnie Wam do gustu i będziecie polecać je znajomym. Jeśli uznacie, że pominęliśmy coś naprawdę dobrego, dajcie znać - sprawdzimy dany tytuł i odpowiemy Wam w komentarzu, czy go dodamy. Biorąc pod uwagę coraz większą ofertę seriali z całego świata w telewizji i rozmaitych VOD, nie jesteśmy w stanie obejrzeć wszystkiego, co będzie udostępniane. Mamy nadzieję, że dzięki Wam nie ominiemy niczego wartościowego.

Najlepsze seriale 2020 roku - styczeń

Początek roku to przede wszystkim mocne, zaskakujące i wybitne nowości, które trzymały w napięciu i wywołały duże emocje. Niespodzianką okazuje się 3. sezon przygód netflixowej Sabriny, która w swoim gatunku dostarczyła świetnej rozrywki.

Mesjasz

Ten rok rozpoczęliśmy od mocnego uderzenia, czyli serialu oryginalnego Netflixa. Historii, w której współcześnie pojawia się ktoś uznający się za powracającego mesjasza. Bynajmniej nie jest to serial religijny, bo bliżej temu to intrygującego thrillera zahaczającego o klimat rodem z Homeland. Mesjasz to pozytywne zaskoczenie. Ocena 8/10.

fot. Netflix

Nowy papież

Paolo Sorrentino w kontynuacji Młodego papieża pokazuje, jakim jest wybitnym artystą. Prowadzenie historie, wiele niejednoznaczności i atrakcyjnie budowanej fabuły okraszoną wyjątkowym aktorstwem Jude'a Lawa i Johna Malkovicha - wszystko na najwyższym poziomie, jaki możemy sobie wyobrazić. Jest to serial kompletny, który niewątpliwie w paru aspektach podzieli widzów, ale jednocześnie pokazuje, że dla wielbicieli ambitniejszej formy rozrywki, jest to coś, obok czego nie można przejść obojętnie. Ocena Nowego Papieża: 10/10

Źródło: HBO

Little America

Little America w sposób bardzo interesujący przedstawia historię emigrantów w Stanach Zjednoczonych, pokazując wszystko z humorem i polotem, a zdobiąc to jednocześnie odrobiną refleksji. Warta polecenia produkcja i oby doczekała się kolejnego sezonu, w którym być może doczekamy się też historii z perspektywy Polaka? Ocena 8/10.

Źródło: APple

Chilling Adventures of Sabrina - sezon 3

Pierwszy sezon był ok, drugi był fatalny, więc trudno było oczekiwać czegoś porządnego. Tym bardziej szybko okazuje się, jak twórcy wyciągnęli wnioski i jak naprawili ten serial. 3. sezon okazuje się kapitalną rozrywką w konwencji młodzieżowej produkcji, dając emocje, ciekawą historię, wiele zaskakujących pomysłów i twisty fabularne. Finał trochę pozostawia niesmak z tym, jak szybko rozwiązano wątki, ale cały sezon pozostawia bardzo pozytywne wrażenie. Ocena Chilling Adventures of Sabrina: 8/10

fot. materiały prasowe

The Stranger

The Stranger to miniserial Netflixa oparty na powieści Harlana Cobena. Jest to historia, która mówiąc kolokwialnie, ryje banie i wciąga na całe osiem odcinków. Twórczość Cobena to gotowy materiał na serial lub film i tutaj twórcy w pełni wykorzystali potencjał powieści. Dla wielbicieli kryminałów pozycja obowiązkowa. Ocena: 8/10.

fot. screen z YouTube

Najlepsze seriale 2020 roku - luty

Luty to znowu dwie dobre nowości z kompletnie innych gatunków. Zaskakujące i wciągające historie, które pokazują, że seriale wciąż potrafią nas ekscytować w nowy sposób. Nie brak też kapitalnej kontynuacji hitu Netflixa.

Locke & Key

Pierwszy sezon Locke and Key to znakomita zabawa – opowiadana historia wciąga i nie chce wypuścić, od pierwszego do ostatniego odcinka, grając widzowi na emocjach. Wszystko to, co dzieje się na ekranie, działa na zasadzie nęcącego zakazanego owocu – im więcej bohaterowie odkrywają, tym więcej chcą, nie bacząc na coraz poważniejsze konsekwencje. To udziela się także samym widzom, dzięki czemu frajda z seansu w zasadzie nie ustaje. Całość zbudowana jest w silnej atmosferze niepewności – do samego końca nie wiadomo, co tak naprawdę się tu dzieje. Twórcy mylą tropy fabularne po mistrzowsku i prowadzą gierki z widzem od pierwszego odcinka, koniec końców proponując nam finał satysfakcjonujący, ale i wzbudzający apetyt na więcej. Ocena 8/10

Narcos: Meksyk - sezon 2

Można śmiało powiedzieć, że Narcos: Meksyk w 2. sezonie jest jeszcze lepszym serialem, w którym dobrą decyzją było położenie większego nacisku na rozwój i relacje bohaterów, a niekoniecznie wybuchowe sceny akcji. Mocną stroną był znowu oczywiście scenariusz i sposób podejmowania tematu, ale tym razem niemal perfekcyjnie udało się przeplatać dwa główne wątki. Oby to nie była ostatnia nasza przygoda w Meksyku. Ocena: 9/10.

Hunters

Hunters to ciekawa historia o polowaniu na nazistów, która jest przede wszystkim kapitalnie zagrana przez Ala Pacino i spółkę. Nowa produkcja Amazona nie opowiada o zemście oko za oko, to raczej opowieść o szukaniu odkupienia i spokoju. Może dlatego właśnie akcja rozgrywa się w 1977 roku, a tytułowi bohaterowie polują na nazistów w kwiecie wieku, a nie na takich, którzy jedną nogą stoją już nad grobem. Co prawda, czasem fabuła i konwencja są nierówne, ale pomimo tego całokształt zaliczamy bardzo na plus. Ocena: 8/10.

