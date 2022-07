Daredevil - nowy serial w MCU! Jest tytuł, obsada, logo i data premiery [SDCC 2022]

Marvel/Netflix

Podczas panelu Marvel Studios ogłoszono, że powstaje nowy serial o Daredevilu dla platformy Disney+. Będzie to wyjątkowy projekt na tle innych seriali pod każdym względem!

Daredevil - tytuł i szczegóły serialu

Oficjalny tytuł nowego serialu brzmi następująco: Daredevil: Born Again. Ma on liczyć 18 odcinków w pierwszym sezonie. Jest to zaskoczenie, bo do tej pory seriale MCU liczyły zaledwie 6-8 odcinków. Nawet serial tworzony dla Netflixa miał 13 odcinków na sezon

Charlie Cox powraca jako Daredevil, a towarzyszyć ma mu Vincent D'Onofrio w roli Wilsona Fiska aka Kingpina. Nie ujawniono, czy i jaki będzie związek z pierwszymi trzema sezonami serialu Daredevil. Co prawda, był on tworzony dla Netflixa, ale Disney i Marvel mają z powrotem licencję. Serial jest w całości dostępny na Disney+. Wcześniej postać pojawi się w MCU w serialu Mecenas She-Hulk. Cox zadebiutował w tej roli w MCU w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu.

Daredevil: Born Again - premiera wiosną 2024 roku w serwisie streamingowym Disney+.

