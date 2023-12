Jak Robert Downey Jr. sprawił, że Tony Stark nie był monotonny? Bracia Russo znają odpowiedź

Marvel

Wcielanie się w jednego bohatera przez ponad dekadę stanowi nie lada wyzwanie. Jednak Robert Downey Jr. spełnił to w spektakularny sposób, dzięki czemu Tony Stark nadal jest jednym z najlepszych bohaterów MCU. Podczas wywiadu dla Vanity Fair, Joe i Anthony Russo opowiedzieli o tym, co robił aktor, aby Iron Man uniknął monotonii.

Marvel - jak RDJ zachował świeżość Iron Mana?

Jak się okazało, aktor lubił zaskakiwać samego siebie oraz improwizować. Robił to, aby wszystko pozostawało świeże i nadal interesujące.

- Nie było innej możliwości na to, skoro miał grać tę postać w 10 filmach. Robert z pewnością miał skomplikowane życie. Rozumie, co to znaczy stracić, a także doświadczył zarówno wzlotów, jak i upadków. Zawsze poszukuje odpowiedniego poziomu głębi oraz złożoności charakteru. Zapewne jest świadomy tego, że właśnie po to oglądamy filmy.

Ostatnio Robert Downey Jr. wystąpił w Oppenheimerze, gdzie zagrał admirała Lewisa Straussa, przewodniczącego Komisji Energii Atomowej Stanów Zjednoczonych.

Marvel - ranking najlepszych aktorów

Zobaczcie sami, jak internauci ocenili Roberta Downeya Jr. oraz innych aktorów Marvela:

