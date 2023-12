Iron Man zostanie wskrzeszony w MCU? Kevin Feige daje definitywną odpowiedź

fot. materiały prasowe

Robert Downey Jr. zawsze będzie kochany za rolę Iron Mana. Jego pożegnanie w filmie Avengers: Koniec gry wzruszyło miliony widzów na całym świecie. Czy jest jakieś ziarno prawdy w plotce o wskrzeszeniu Iron Mana w jego wykonaniu? Wygląda na to, że nie. Odpowiedź Kevina Feige jest jednoznaczna i uspokajająca: nie będą marnować efektu, który osiągnęła śmierć Iron Mana w Avengers: Endgame.

Iron Man zostanie wskrzeszony?

W wypowiedzi opublikowanej w Vanity Fair odnosi się do śmierci Iron Mana.

- Zostawimy ten moment w historii i nigdy więcej go nie ruszymy. Pracowaliśmy bardzo ciężko przez wiele lat, aby to osiągnąć. Nigdy nie chcielibyśmy tego magicznie cofnąć w jakikolwiek sposób.

Joe Russo dodaje takie słowa:

- Podczas ostatniego dnia pracy na planie odbyły się wzruszające pożegnania. Wszyscy emocjonalnie żyją już dalej. Obiecaliśmy mu, że to będzie ostatni raz, jak będzie musiał to robić.

W innych plotkach sugerowano alternatywną wersję Iron Mana z innego świata z multiwersum. Formalnie więc nie byłaby to ta sama postać i nie niszczono by tego, co osiągnięto w tamtym filmie. Pamiętajmy też, że osoby związane z MCU wielokrotnie otwarcie kłamały w wywiadach, więc tak naprawdę do premiery Avengers 6 nie będziemy mieć żadnej pewności.