Bracia Russo za kamerą filmu DC? Jest projekt, który mógłby ich zainteresować

fot. materiały prasowe

Bracia Russo znani są przede wszystkim jako twórcy filmów dla Kinowego Uniwersum Marvela, w tym między innymi dwie odsłony przygód Kapitana Ameryki oraz Avengers: Koniec gry. Od premiery tego ostatniego tytułu wiemy, że robią sobie przerwę od MCU i na razie nie ma na horyzoncie żadnego projektu, który mogliby zrealizować dla tego studia. Mówili kiedyś, że chętnie nakręciliby Secret Wars, ale jeszcze nie ogłoszono nazwiska lub nazwisk reżyserów.

Okazuje się jednak, że chętnie nakręciliby coś dla nowego uniwersum DC. Podczas wywiadu z ComicBook.com, zapytani zostali o projekt, który chcieliby zrealizować dla nowego uniwersum zarządzanego przez Jamesa Gunna i Petera Safrana. Twórcy zdradzili, że nikt ich nie pytał o postacie DC, ale są podekscytowani pomysłami Gunna i nie mają wątpliwości, że obrał świetny kierunek dla tego świata.

A moje ulubione postacie z DC? - zastanawia się Joe Russo. - Jest takich wiele, ale zawsze wtedy odpowiadam na to pytanie w oparciu o komiksy, które zbierałem regularnie jako dziecko. Były to serie o Spider-Manie, X-Men i Batmanie.

W planach nowego DC jest film The Brave and the Bold, skupiający się na Batmanie i Robinie, w tej wersji Damian Wayne, a zatem syn Bruce'a. Anthony Russo podkreśla, że nie dostali żadnego zapytania o współpracę, ale dla niego Batman też był jedną z ulubionych postaci w dzieciństwie. Po wypowiedziach twórców można wnioskować, że gdyby faktycznie zostali zapytani o współpracę, to może zrealizowaliby film dla nowego uniwersum DC. Na razie jednak musimy poczekać na oficjalne ogłoszenia w przyszłości.