Bracia Sun - pełny zwiastun serialu Netflixa. Rodzina zabójców w efektownych walkach

fot. Netflix

Reklama

Bracia Sun to jeden z nieoczekiwanych seriali Netflixa, która mogą pozytywnie zaskoczyć w 2024 roku. W głównej roli mamy laureatkę Oscara, Michelle Yeoh. A całość opiera się walce rodzinny zabójców (matka Yeoh nimi dowodzi) z nowym zagrożeniem. Mamy więc ogrom akcji opartej na sztukach walki, a za nią odpowiadają kaskaderzy pracujący przy serii John Wick. Za sterami w rolach showrunnerów stoją Byron Wu oraz Brad Falchuk, znany ze współpracy z Ryanem Murphym przy wielu serialach.

Bracia Sun - pełny zwiastun

Bracia Sun

Bracia Sun - opis fabuły

Historia skupia się na legendarnym zabójcy Charlesie "Chairleg" Sunie, który udaje się do Los Angeles, by ochronić matkę, Eileen i młodszego brata, Bruce'a. Wszystko z powodu faktu, że ich ojciec, szef potężnej triady z Tajwanu, został zamordowany. Bruce kompletnie nie znał prawdy o swojej rodzinie, ale to wszystko się zmienia, gdy pojawia się brat i wciąga go do świata, na który nie jest przygotowany. Nowe frakcje gangsterów walczą o dominacje. Charles, Bruce i ich matka muszą zaleczyć rany wywołane rozłąką i walczyć o rodzinę. Niezliczone rzesze wrogów chcą ich zabić.

W obsadzie są Michelle Yeoh, Justin Chien, Sam Song Li, Highdee Kuan, Joon Lee, Alice Hewkin, Jon Xue Zhang, Jenny Yang, Madison Hud oraz Rodney To.

Za kamerą serialu stoi Kevin Tancharoen, który ma doświadczenie z kręceniem dobrych scen walk w Mortal Kombat: Legacy.

Bracia Sun - premiera w Netflixie odbędzie się 4 stycznia 2024 roku.