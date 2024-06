Film o wyścigach Formuły 1 z Bradem Pittem trafi do kin. Kiedy premiera?

© Formula 1

Niezatytułowany film o wyścigach Formuły 1 to oryginalna produkcja od Apple, która szukała dystrybutora. Jak podaje serwis Deadline Warner Bros. zdobył prawa, aby wprowadzić obraz do kin w USA oraz zagranicą. To będzie szósta produkcja od Apple, która trafi na duże ekrany. Wcześniej były to Czas krwawego księżyca, Argylle. Tajny szpieg, Napoleon, Zabierz mnie na Księżyc i nadchodzące Samotne wilki (również z Bradem Pittem oraz Georgem Clooneyem).

Brad Pitt gra byłego kierowcę wyścigowego, który powraca do Formuły 1, aby ścigać się w fikcyjnym zespole wraz z postacią graną przez Damsona Idrisa. Film został nakręcony podczas prawdziwych weekendów Grand Prix, gdzie zespół rywalizował z największymi kierowcami tego sportu. W obsadzie są również Kerry Condon, Javier Bardem, Tobias Menzies, Sarah Niles, Kim Bodnia i Samson Kayo. Za reżyserię odpowiada Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), który pełni także funkcję producenta wraz z Jerrym Bruckheimerem, Chadem Omanem, Pittem, Dede Gardner, Jeremym Kleinerem oraz Lewisem Hamiltonem z ramienia jego studia Dawn Apollo Films. Scenariusz napisał Ehren Kruger.

Film będzie mieć premierę 25 czerwca 2025 roku. Przypomnijmy, że jego budżet wynosi 300 mln dolarów. To sprawia, że jest to jeden z najdroższych filmów w historii kina.

