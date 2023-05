To będzie najlepszy film o Formule 1? Twórca Top: Gun Maverick zabiera Brada Pitta na tor Grand Prix

fot. materiały promocyjne

Podczas F1 Accelerate Summit w Miami reżyser Joseph Kosinski i producent Jerry Bruckheimer podzielili się szczegółami na temat ich nadchodzącego nienazwanego filmu Apple Studios o Formule 1.

Zdaniem moderatora panelu, Willa Buxtona, twórcy tworzą 11. zespół, który będzie nagrywać na torze Silverstone, gdzie odbędzie się tegoroczne Grand Prix. Dodał, że ekipa filmowa stworzyła najmniejszą ruchomą kamerę 6K, jaką kiedykolwiek zaprojektowano, by zabrać widza do kokpitu, gdzie aktorzy faktycznie będą prowadzić samochody wyścigowe.

Brad Pitt na torze Silverstone

Brad Pitt Zgadza się.będzie za kierownicą samochodu F1, zacząwszy od toru Silverstone.

Variety potwierdziło jednak, że Pitt nie będzie ścigać się na torze z innymi kierowcami, a jego auto będzie najprawdopodobniej zmodyfikowaną wersją juniorskiego samochodu F2 lub F3. Za to Buxton zdradził, że samochód zostanie zaprojektowany przez Mercedesa.

To będzie najlepszy film o Formule 1?

W filmie Apple Studios w głównej roli wystąpi Brad Pitt. Aktor zagra kierowcę, który wraca z emerytury, by u boku nowicjusza zmierzyć się na torze z prawdziwymi tytanami tego sportu.

Lewis Hamilton, kierowca wyścigowy i siedmiokrotny zwycięzca Formuły 1, jest jednym z producentów filmu. Buxton zapewniał, że sportowiec zadba o to, by fabuła i scenariusz przedstawiały najprawdziwszy film wyścigowy, jaki powstał do tej pory. Warto też pamiętać, że Joseph Kosinski, który reżyseruje film, jest także twórcą hitu Top: Gun Maverick, który w 2022 roku podbił kina.