UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

foto. materiały prasoe

Nadal nie wiemy, kto będzie nowym Batmanem w ramach DCU, uniwersum Jamesa Gunna. Coraz mniej wskazuje na potencjalne połączenie tego świata z uniwersum kreowanym w osobnych filmach przez Matta Reevesa. Wygląda na to, że Robert Pattinson pozostanie oddzielnym Mrocznym Rycerzem, a w DCU zobaczymy inną interpretację tego ikonicznego superbohatera. Fani i bukmacherzy prześcigają się w swoich typowaniach, a jednym z głównych kandydatów do roli jest Brandon Sklenar, gwiazda 1923 oraz It Ends With Us. Aktor wielokrotnie wypowiadał się na ten temat i pozytywnie podchodził do spekulacji fanów. Chciałby zagrać Bruce'a Wayne'a i interesował się już w przeszłości komiksami z tym herosem w roli głównej. Oliwy do ognia w kwestii spekulacji dolał sam David Corenswet, czyli Superman w DCU.

Fani zauważyli, że David Corenswet zaczął obserwować Brandona Sklenara na Instagramie. Oczywiście może to nie mieć żadnego znaczenia i nic nie sugerować, ale w przeszłości zdarzały się przypadki, kiedy aktorzy wymieniali się obserwacjami przed nawiązaniem współpracy w ramach konkretnego filmu lub uniwersum.

A co Wy o tym sądzicie? I czy chcielibyście zobaczyć Sklenara w roli Batmana w DCU?

Ulubione typy fanów do roli Batmana w DCU