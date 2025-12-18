Reklama
Anime Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc dostępne w streamingu. Gdzie obejrzeć w VOD?

Chwalone anime Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc właśnie pojawiło się w serwisach VOD. Sprawdźcie, gdzie możecie obejrzeć ten szalony film.
Magda Muszyńska
Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc fot. MAPPA
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc cieszyło się sporą popularnością w kinach, co przełożyło się na dobre wyniki w box office - produkcja zarobiła 175 mln dolarów na całym świecie. W serwisie Rotten Tomatoes anime ma 96% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 98% pozytywnych ocen od widzów. Film chwalono za imponującą animację, oryginalną i emocjonalną historię oraz świetną akcję. 

Po 1,5 miesiąca od premiery kinowej dalsza historia Denjiego jako Chainsaw Mana trafiła do serwisów streamingowych.

Czytaj dalej: Recenzja Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc

Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc - gdzie obejrzeć?

Film Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc można obejrzeć w poniższych serwisach streamingowych:

  • Polsat Box Go:
    wypożyczenie - 53,00 zł
  • Prime Video:
    wypożyczenie - 54,99 zł (HD)
    kupno - 69,99 zł (HD)
  • Megogo:
    wypożyczenie - 46,99 zł (SD), 49,99 zł (HD)
    kupno - 69,99 zł (SD), 72,99 zł (HD)
  • Rakuten TV:
    wypożyczenie - 54,99 zł (HD)
    kupno - 69,99 zł (SD), 70,99 zł (HD)
  • Player:
    wypożyczenie - 49,99 zł

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc - zdjęcia

Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc

Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc
fot. MAPPA
Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc - fabuła

Na podstawie niezwykle popularnej serii anime, Chainsaw Man powraca w zupełnie nowej, epickiej, naszpikowanej akcją przygodzie. W samym środku brutalnej wojny między diabłami a łowcami w sercu Denjiego rozpoczyna się kolejna walka, gdy poznaje tajemniczą dziewczynę o imieniu Reze. Stawiając czoła ukrytym wrogom i walcząc o swoje człowieczeństwo, Denji odpala piły, by stoczyć swoją jak dotąd najgroźniejszą bitwę. [opis Rakuten TV]

