Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc cieszyło się sporą popularnością w kinach, co przełożyło się na dobre wyniki w box office - produkcja zarobiła 175 mln dolarów na całym świecie. W serwisie Rotten Tomatoes anime ma 96% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków oraz 98% pozytywnych ocen od widzów. Film chwalono za imponującą animację, oryginalną i emocjonalną historię oraz świetną akcję.
Po 1,5 miesiąca od premiery kinowej dalsza historia Denjiego jako Chainsaw Mana trafiła do serwisów streamingowych.
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc - gdzie obejrzeć?
Film Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc można obejrzeć w poniższych serwisach streamingowych:
- Polsat Box Go:
wypożyczenie - 53,00 zł
- Prime Video:
wypożyczenie - 54,99 zł (HD)
kupno - 69,99 zł (HD)
- Megogo:
wypożyczenie - 46,99 zł (SD), 49,99 zł (HD)
kupno - 69,99 zł (SD), 72,99 zł (HD)
- Rakuten TV:
wypożyczenie - 54,99 zł (HD)
kupno - 69,99 zł (SD), 70,99 zł (HD)
- Player:
wypożyczenie - 49,99 zł
Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc - zdjęcia
Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc - fabuła
Na podstawie niezwykle popularnej serii anime, Chainsaw Man powraca w zupełnie nowej, epickiej, naszpikowanej akcją przygodzie. W samym środku brutalnej wojny między diabłami a łowcami w sercu Denjiego rozpoczyna się kolejna walka, gdy poznaje tajemniczą dziewczynę o imieniu Reze. Stawiając czoła ukrytym wrogom i walcząc o swoje człowieczeństwo, Denji odpala piły, by stoczyć swoją jak dotąd najgroźniejszą bitwę. [opis Rakuten TV]