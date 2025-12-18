Polski Techland zatrudnia. Nad czym teraz pracują?

fot. Techland

W ogłoszeniu mowa jest o tworzeniu „nowego doświadczenia online” osadzonego w świecie Dying Light, co jednoznacznie wskazuje, że Techland nie zamierza zwalniać tempa po premierze Dying Light: The Beast, najnowszej odsłony cyklu.

Studio poszukuje osoby, która zdefiniuje strukturę oraz fundamenty nowego projektu sieciowego. Sugeruje to bardziej rozbudowaną formę rozgrywki multiplayer niż dotychczasowe, klasyczne współdziałanie w kampanii, które w serii Dying Light było jedynie opcją, a nie koniecznością.

Z opisu stanowiska wynika również, że Techland rozważa formułę gry nastawionej na długofalowe wsparcie — może to być produkcja typu live service lub rozbudowany moduł sieciowy rozwijany przez dłuższy czas. Nie ma jednak pewności, czy chodzi o zupełnie nową, samodzielną grę, oddzielny spin-off, czy też duże rozszerzenie do istniejącego tytułu.