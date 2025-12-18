Tego nikt się nie spodziewał. Nowa FIFA tylko w Netflixie

fot. EA

Pod koniec 2022 roku, wraz z premierą FIFA 23, pożegnaliśmy się z dotychczasowym tytułem tej popularnej piłkarskiej marki — zastąpiło go EA Sports FC. W sieci kilkukrotnie pojawiały się informacje o tym, że FIFA poszukuje nowych partnerów, z którymi mogłaby przygotować własną produkcję, jednak do tej pory nie przyniosły one żadnych konkretów.

W połowie grudnia ujawniono jednak, że nowa FIFA powstaje we współpracy z Netfliksem, a za jej stworzenie odpowiada studio Delphi Interactive. Co więcej, na grę nie będziemy musieli długo czekać. Jak ujawniono we wpisie na platformie X, jej premiera ma odbyć się latem przyszłego roku i zbiegnie się ze startem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. Produkcja ma być dostępna wyłącznie w ramach Netflix Games.

Mistrzostwa Świata FIFA będą najważniejszym wydarzeniem kulturalnym 2026 roku, a teraz kibice będą mogli celebrować swoją pasję i przenieść grę prosto do swoich salonów. Chcemy przywrócić futbol do jego korzeni, oferując coś, w co każdy będzie mógł zagrać po naciśnięciu jednego przycisku — tłumaczy Alain Tascan, prezes działu gier w Netflixie.

Kto tworzy nową odsłonę marki FIFA?

Na temat samej gry na ten moment nie wiemy w zasadzie nic. W sieci trudno znaleźć również dokładne informacje o jej twórcach — studiu Delphi Interactive. Na oficjalnej stronie deweloperzy wspominają jednak, że zajmują się tworzeniem gier klasy AAA, a poza nową FIFĄ współpracują także z IO Interactive przy projekcie 007 First Light.

Nasz model łączy najbardziej ikoniczne marki IP na świecie z najwyższej klasy talentami kreatywnymi i najnowocześniejszą technologią — w oparciu o ścisłą współpracę między partnerami oraz nowoczesne, zminimalizowane pod względem ryzyka podejście do produkcji i wydawnictwa — napisano.