Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Tego nikt się nie spodziewał. Nowa FIFA tylko w Netflixie

W krótkim wpisie poinformowano, że seria FIFA powróci, a jej nowa odsłona będzie dostępna latem przyszłego roku, wyłącznie w ramach Netflix Games.
placeholder
Reklama
placeholder
Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  fifa 
netflix
FIFA 23 fot. EA
Reklama

Pod koniec 2022 roku, wraz z premierą FIFA 23, pożegnaliśmy się z dotychczasowym tytułem tej popularnej piłkarskiej marki — zastąpiło go EA Sports FC. W sieci kilkukrotnie pojawiały się informacje o tym, że FIFA poszukuje nowych partnerów, z którymi mogłaby przygotować własną produkcję, jednak do tej pory nie przyniosły one żadnych konkretów.

W połowie grudnia ujawniono jednak, że nowa FIFA powstaje we współpracy z Netfliksem, a za jej stworzenie odpowiada studio Delphi Interactive. Co więcej, na grę nie będziemy musieli długo czekać. Jak ujawniono we wpisie na platformie X, jej premiera ma odbyć się latem przyszłego roku i zbiegnie się ze startem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. Produkcja ma być dostępna wyłącznie w ramach Netflix Games. 

Mistrzostwa Świata FIFA będą najważniejszym wydarzeniem kulturalnym 2026 roku, a teraz kibice będą mogli celebrować swoją pasję i przenieść grę prosto do swoich salonów. Chcemy przywrócić futbol do jego korzeni, oferując coś, w co każdy będzie mógł zagrać po naciśnięciu jednego przycisku — tłumaczy Alain Tascan, prezes działu gier w Netflixie.

Kto tworzy nową odsłonę marki FIFA?

Na temat samej gry na ten moment nie wiemy w zasadzie nic. W sieci trudno znaleźć również dokładne informacje o jej twórcach — studiu Delphi Interactive. Na oficjalnej stronie deweloperzy wspominają jednak, że zajmują się tworzeniem gier klasy AAA, a poza nową FIFĄ współpracują także z IO Interactive przy projekcie 007 First Light.

Nasz model łączy najbardziej ikoniczne marki IP na świecie z najwyższej klasy talentami kreatywnymi i najnowocześniejszą technologią — w oparciu o ścisłą współpracę między partnerami oraz nowoczesne, zminimalizowane pod względem ryzyka podejście do produkcji i wydawnictwa — napisano. 

Źródło: x.com

Paweł Krzystyniak
Paweł Krzystyniak
Tagi:  fifa 
netflix
Reklama
placeholder
Powiązane gry

Najnowsze

1 Monarch: Dziedzictwo potworów - sezon 1, odcinek 9
-

Powstanie spin-off Monarch: Dziedzictwo potworów! Apple TV planuje rozszerzyć Monsterverse

2 14. Tyler Rake: Ocalenie (2020) - 67%
-

Tyler Rake - serial z uniwersum akcyjniaka już prawie gotowy. Zdjęcie pokazuje nowego twardziela

3 Fragment okładki książki Bóg lasów
-

Netflix zamawia serial kryminalny na podstawie książki: „GDY SIĘ ZGUBISZ, USIĄDŹ I KRZYCZ”

4 Fallout - sezon 2
-

Fallout: sezon 2 - recenzje krytyków. Czy udało się zachować jakość pierwszej serii?

5 Avengers: Doomsday - grafika fanowska
-
Spoilery

Marvel pokaże nieoczekiwany "zwiastun" Avengers: Doomsday? Ma być skupiony na uwielbianej postaci

6 Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc
-

Anime Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc dostępne w streamingu. Gdzie obejrzeć w VOD?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s49e13

Ryzykanci

s49e14

Ryzykanci

s2025e243

Moda na sukces

s42e341

Ridiculousness

s42e342

Ridiculousness

s42e343

Ridiculousness

s42e344

Ridiculousness

s42e345

Ridiculousness
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Avatar: Ogień i popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i popiół
Dancing Queen w Hollywood

19

gru

Film

Dancing Queen w Hollywood
Do nieznanej ziemi

19

gru

Film

Do nieznanej ziemi
Wielka powódź

19

gru

Film

Wielka powódź
Avatar: Ogień i Popiół

19

gru

Film

Avatar: Ogień i Popiół
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Steven Spielberg
Steven Spielberg

ur. 1946, kończy 79 lat

Brad Pitt
Brad Pitt

ur. 1963, kończy 62 lat

Emily Swallow
Emily Swallow

ur. 1979, kończy 46 lat

Katie Holmes
Katie Holmes

ur. 1978, kończy 47 lat

Josh Dallas
Josh Dallas

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1 Zdjęcia promujące Eurowizję Junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: WYNIKI. Kto wygrał i która Polska?

2
-

The Floor: finał. Kto wygrał 4. edycję programu?

3 eurowizja junior 2025
-

Eurowizja Junior 2025: jak i gdzie głosować na Polskę?

4

Nowe informacje o śmierci Roba Reinera i jego żony. Trump zszokował wpisem

5

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 353-358. Co się wydarzy?

6

Eurowizja Junior 2025: gdzie oglądać konkurs?

7

John Cena oficjalnie zakończył karierę sportową. Tak wyglądało pożegnanie legendy

8

Data pogrzebu Magdy Umer już znana. Takie miała życzenie

9

Przerwa świąteczna w polskich serialach. Od kiedy i ile potrwa?

10

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 768-772. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV