Brendan Gleeson o złoczyńcy ze Spider-Noir. Amy Pascal oficjalnie zapowiada Spider-Mana 4

O serialu Spider-Noir powstającym za sprawą Amazon Prime Video i MGM+ na razie nie wiadomo zbyt wiele. Będzie to historia starzejącego się superbohatera, w którego wcieli się Nicolas Cage. Złoczyńcą ma być postać odgrywana przez Brendana Gleesona. Aktor w najnowszym wywiadzie dla Variety opowiedział o swojej postaci:

Myślę o nim, jak o filozofie. Patrzy na wszystko z odległej perspektywy. Czyni go to bardzo niebezpiecznym.

Wspomniał też o dotychczasowych pracach nad serialem i spotkaniu Nicolasa Cage'a:

To było krótkie spotkanie, bo tylko przy czytaniu scenariusza, ale było na tyle miłe, że mogę powiedzieć: "Jest dokładnie taki, jaki myślałem, że będzie." Jest świetny, naprawdę świetny. Nie mogę się doczekać, żeby ruszyć z kopyta. Na razie nakręciłem jedną scenę, nawet nie z nim, ale to wszystko jeszcze przed nami i bardzo na to czekam.

Amy Pascal o przyszłości Spider-Mana

O serialu swoje pięć groszy dodała Amy Pascal, producentka:

Będzie niesamowity. - powiedziała o Nicolasie Cage'u. - Podłamany Spider-Man. To będzie świetne. Już teraz jesteśmy bardzo dumni. Byłam na planie w trakcie pierwszego dnia Nica i wyglądał świetnie. Wszystko, co związane ze Spider-Manem jest dla mnie dobre. Pracuje jeszcze nad nowym filmem o Spider-Manie i kolejnym z serii Spider-Verse. Możecie się spodziewać wiele Spider-Mana w nadchodzących latach. Bądźcie cierpliwi! Kolejny nadchodzi. Przysięgam, że nie bez Toma.

Spider-Noir – o czym jest?

Historia będzie opowiadać o starzejącym się i pozbawionym szczęścia prywatnym detektywie z Nowego Jorku z lat 30. XX wieku. Jako jedyny superbohater w mieście musi zmagać się nie tylko z nowymi zagrożeniami, ale również z własną przeszłością.

Showrunnerami nowej produkcji są Oren Uziel (Zaginione miasto, 22 Jump Street) i Steve Lightfoot (Punisher, Shantaram). Pierwsze dwa odcinki wyreżyseruje Harry Bradbeer (Fleabag, Obsesja Eve). Przy pracach nad serialem twórcy ściśle współpracują z osobami odpowiedzialnymi za Spider-Man Uniwersum. Funkcję producentów wykonawczych będą pełnić Phil Lord, Christopher Miller i Amy Pascal.