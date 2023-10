Bridgertonowie - kiedy premiera 3. sezonu? Jeszcze trochę poczekamy

fot. Netflix

Bridgertonowie to jeden z największych hitów Netflixa. Zdjęcia do 3. sezonu zostały już zakończone w marcu 2023 roku, a producentka Shonda Rhimes w kwietniu potwierdziła, że skończyli także z montażem. Do tej pory nie potwierdzono jednak, kiedy serial wróci na mały ekran. Wreszcie jednak mamy jakąś konkretną aktualizację w tej sprawie.

Bridgertonowie - kiedy premiera 3. sezonu?

Adjoa Andoh, która gra Lady Danbury w serialu Bridgertonowie, w rozmowie z magazynem Hello! potwierdziła, że 3. sezon ukaże się dopiero w 2024 roku:

To bardzo satysfakcjonujące, ponieważ przez długi czas "wstrzymywaliśmy oddech". Ze względu na to, jak wyglądał ten rok, a także to, że kolejny sezon zadebiutuje w przyszłym roku, oczekiwania są coraz większe i stale rosną.

Choć wcześniej nie ujawniono oficjalnej daty premiery, to usunięty post Netflix Portugal na Instagramie informował, że 3. sezon serialu Bridgertonowie zadebiutuje na Netflixie 14 grudnia 2023 roku. A to by oznaczało, że termin został przesunięty.

Czekacie na 3. sezon Bridgertonów? Dajcie znać.

