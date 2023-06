Bridgertonowie – zdjęcia z 3. sezonu. Historia skupi się na romansie Penelope i Colina

fot. Netflix

W trakcie globalnego wydarzenia dla fanów produkcji Netflixa – TUDUM 2023 – serwis podzielił się nowinkami dotyczącymi jego nadchodzących premier i najgłośniejszych hitów. Wśród nich znalazły się nowe zdjęcia z trzeciego sezonu serialu kostiumowego Bridgertonowie. Tym razem na pierwszym planie pojawi się historia miłosna Penelope i Colina.

Bridgertonowie 3 - fabuła

Sezon trzeci – tym razem oparty na czwartej części serii książek Julii Quinn Miłosne tajemnice – przedstawia Penelope Featherington (Nicola Coughlan), gdy w końcu porzuciła swoje uczucia do Colina Bridgertona (Luke Newton) po tym, jak ostatnio usłyszała, jak ją dyskredytuje swoim przyjaciołom. Zamiast tego skupia się na znalezieniu męża, który uszanuje jej niezależność, aby mogła kontynuować podwójne życie jako lady Whistledown, z dala od matki i sióstr. Jednak ze względu na jej brak pewności siebie, jej poszukiwania nie idą tak dobrze.

Tymczasem Colin powraca z letnich podróży z nowym wyglądem i dumą. Jest zniechęcony, gdy zauważa, że Penelope, jedyna osoba, która zawsze go ceniła takim, jakim był, traktuje go chłodno. Pragnąc odzyskać przyjaźń, Colin pomaga Penelope zwiększyć jej pewność siebie, aby przyciągnąć idealnego męża. Ale kiedy jego lekcje zaczynają działać zbyt dobrze, Colin musi zmierzyć się z tym, jakie są jego prawdziwe uczucia do przyjaciółki.

Dodatkowe komplikacje dla Penelope przynosi jej relacja z Eloise (Claudia Jessie), która znalazła nową przyjaciółkę w bardzo nieprawdopodobnym miejscu. Tymczasem Penelope jest jeszcze trudniej utrzymać jej alter ego lady Whistledown w tajemnicy.

Bridgertonowie 3 – zdjęcia

Bridgertonowie 3 – produkcja

Sezon trzeci przywitał nową showrunnerkę i producentkę wykonawczą Jess Brownell, która przejęła obowiązki Chrisa Vana Dusena. Van Dusen z kolei pozostanie producentem wykonawczym, wraz z Shondą Rhimes, Betsy Beers i Tomem Vericą.