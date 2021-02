Keanu Reeves, król reklamy. BRZRKR #1 bije rekordy sprzedaży komiksów; Star Wars zagrożone

Boom! Studios

Wygląda na to, że seria BRZRKR, w której jako komiksowy scenarzysta zadebiutuje sam Keanu Reeves, będzie cieszyć się jeszcze większą popularnością wśród fanów, niż ktokolwiek mógł wcześniej zakładać. Jak donosi na swoim koncie na Facebooku jej rysownik, Ron Garney, już w tej chwili sprzedano ponad 615 tys. kopii pierwszego zeszytu. W branży komiksowej to najlepszy wynik od 6 lat, kiedy na rynek trafiła pozycja Star Wars #1, która ostatecznie rozeszła się w nakładzie przeszło miliona egzemplarzy.

BRZRKR #1 stał się najlepiej sprzedającym się komiksem wydawnictwa Boom! Studios w historii, odbierając na tym polu palmę pierwszeństwa wydanemu 5 lat temu Big Trouble in Littlle China/Escape from New York #1 (sprzedano 421 tys. kopii), jak również najczęściej kupowanym tytułem wśród powieści graficznych, które weszły na rynek w obecnej dekadzie (rekord dzierżył jak dotychczas zeszyt wydany przez DC, Dark Nights: Death Metal #1).

Nie ulega wątpliwości, że cała seria okaże się gigantycznym sukcesem finansowym, zwłaszcza biorąc pod uwagę rekordowe zbiórki pieniędzy na platformie Kickstarter, mające na celu wspomóc finansowanie całego projektu. Fani mogli wówczas korzystać z różnych opcji wpłat w przedziale 50-2499 dolarów; w najdroższej opcji poza nabyciem kolekcjonerskich wydań zbiorczych, szeregiem dodatków i grafiką z podpisem Reevesa, nagrodą był również gościnny udział w komiksie w postaci dorysowania twarzy kupującego do jednej z plansz.

BRZRKR - materiały promocyjne

Seria BRZRKR opowie historię Berzerkera, półboga, półczłowieka, który od wieków przemierza naszą planetę, aby znaleźć ukojenie dla swojej potrzeby używania przemocy - ta ostatnia jest konsekwencją rzuconej na niego klątwy. Koniec końców główny bohater rozpocznie pracę dla amerykańskiego rządu, biorąc udział w śmiertelnie niebezpiecznych misjach. W zamian władze kraju zaoferują mu poznanie prawdy na temat swojej przeszłości, jak również sposobu na definitywne uśmiercenie samego siebie.

Pierwszy zeszyt serii zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 24 lutego.