Bridgertonowie - kiedy premiera 2. sezonu? Wideo zdradza datę

fot. Netflix

Kiedy premiera 2. sezonu serialu Bridgertonowie? Opublikowany przez Netflixa teaser zdradza, że nastąpi to w piątek 25 marca 2022 roku. Wideo promocyjne pokazuje kilka nowych i powracających osób z obsady, którzy wyjawiają tę datę premiery.

2. sezon Bridgertonów oparty jest na drugim tomie cyklu książkowego Julii Quinn, który jest podstawą fabularną serialu. Za sterami nowej serii stoi Chris Van Dusen.

Bridgertonowie 2 - teaser

Historia 2. sezonu skupia się na lordzie Anthonym Bridgertonie (Jonathan Bailey), który jest najstarszy z rodzeństwa. Ma on misję: musi znaleźć odpowiednią żonę. Czuje się w obowiązku znaleźć kogoś, kto sprosta jego niemożliwym standardom. Sytuacja się zmienia, gdy Kate (Simone Ashley) i jej młodsza siostra Edwina (Charithra Chandran) przybywają z Indii. Anthony chce poderwać Edwinę, ale Kate nie cofnie się przed niczym, by do tego nie dopuścić. ale to jedynie ich do siebie zbliża.

Bridgertonowie 2 - obsada

Do obsady 2. sezonu dołączyli Shelley Conn (Mary Sharma), Calam Lynch (Theo Sharpe) i Rupert Young (Jack). W obsadzie powracają Adjoa Andoh (Lady Danbury), Lorraine Ashbourne (Pani Varley), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Phoebe Dynevor (Daphne Basset), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Luke Newton (Colin Bridgerton), Golda Rosheuvel (królowa Charlotte), Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Will Tilston (Gregory Bridgerton), Polly Walker (Portia Featherington) oraz Julie Andrews jako głos Lady Whistledown.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze