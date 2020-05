Siły Kosmiczne - zwiastun serialu komediowego Netflixa. Za sterami twórca Biura

Siły kosmiczne to serial komediowy Netflixa, którego showrunnerem jest Greg Daniels (twórca Biura). Daniels stworzył też ten serial razem ze Stevem Carellem.

W obsadzie są m.in. Steve Carell, John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz, Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow i Don Lake.

Bohaterem jest Mark R. Naird (Steve Carell) to zasłużony pilot i generał najwyższego stopnia marzący o objęciu dowodzenia nad Siłami Powietrznymi USA. Ku swojemu zaskoczeniu ma jednak stanąć na czele nowo utworzonego szóstego rodzaju armii, czyli Sił Kosmicznych. Choć Mark jest do tego pomysłu nastawiony dosyć sceptycznie, razem z rodziną przeprowadza się do odległej bazy w Kolorado. Tam razem z ekipą barwnych naukowców i astronautów podejmuje się zadań zlecanych przez Biały Dom, takich jak szybkie (ponowne) lądowanie na Księżycu czy uzyskanie całkowitej dominacji w przestrzeni kosmicznej.

Siły Kosmiczne - premiera serialu w Netflixie odbędzie się 29 maja.

Siły Kosmiczne - zwiastun

