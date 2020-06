Broadway jeszcze długo zamknięty. Jest decyzja w sprawie teatrów - najdłuższa przerwa w historii

fot. Walt Disney Theatrical Productions

Choć dokładna data wznowienia występów nie została jeszcze ustalona, producenci Broadwayu oferują już zwroty i wymianę biletów zakupionych na koncerty... aż do 3 stycznia 2021 roku. Zatem broadwayowskie teatry pozostaną zamknięte przynajmniej do początku stycznia.

Przewodniczący zarządu Broadway League Thomas Schumacher powiedział: alchemia tysiąca obcych sobie ludzi, którzy łączą się w jedną publikę, uskrzydlając każdego artystę na scenie i za kulisami, będzie znów możliwa wówczas, gdy teatry na Broadwayu będą mogły BEZPIECZNIE zapełnić widownię.

Wygląda na to, że zapowiadana przerwa stanie się najdłuższą w historii broadwayowskich teatrów, będących jedną z największych atrakcji Nowego Jorku. Pierwotnie Broadway miał wznowić działalność 12 kwietnia. Miesięczna przerwa miała doprowadzić do strat w wysokości ok. 100 milionów dolarów. Kolejne otwarcia były zapowiadane na czerwiec i wrzesień.

Według nowych przewidywań wznawiane produkcje pojawią się na początku 2021 roku. Najwcześniej będzie to możliwe właśnie 3 stycznia, choć i ta data nie jest wcale pewna. Wielu producentów oznajmiło, że nie spodziewają się wrócić na scenę nawet do wiosny.

Zamknięcie Broadwayu będzie miało (i już ma) ogromny negatywny wpływ na gospodarkę Nowego Jorku.