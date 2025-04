Mace Windu powróci? Jest już chętna reżyserka, która rozmawiała z Davem Filonim

fot. materiały prasowe

Reklama

Samuel L. Jackson z łatwością zaskarbił sobie sympatię fanów Gwiezdnych Wojen, gdy rozpoczął przygodę z postacią Mace'a Windu w Trylogii Prequeli od George'a Lucasa. Chociaż rola mrukliwego, surowego i zdystansowanego Mistrza Jedi nie należała do takich, które zjednałyby sobie tłumy, to jego charakter poza planem skutecznie przekonał do siebie fanów. Historia o fioletowym kolorze miecza świetlnego jest już legendarna i najlepiej pokazuje, jak ogromnym statusem w Hollywood cieszy się ten aktor.

To jeden z wielu powodów, przez które fani nie mogą się pogodzić z domniemaną śmiercią Mace'a Windu, którą poniósł z ręki Palpatine'a po odcięciu swojej przez Anakina Skywalkera. Nawet Samuel L. Jackson nie wierzy w to, że jego bohater mógł tak łatwo zginąć. Zdaniem aktora zgorzkniały Mistrz Jedi jest nadal żywy i ukrywa się przed Imperium podobnie do Obi-Wana Kenobiego, co były ukazane w jego solowym projekcie na Disney+. Jackson niejednokrotnie wyrażał chęć stworzenia filmu lub serialu, który opowiadałby o dalszych losach tego bohatera.

Gwiezdne Wojny: Andor - sezon 2, odcinki 1-3 - recenzja spoilerowa

Teraz chęć wyraziła reżyserka znana z kręcenia odcinków do seriali z tego świata. Bryce Dallas Howard przyznała w trakcie rozmowy z Joshem Horowitzem w ramach podcastu Happy Sad Confused, że byłaby zainteresowana przejęciem pieczy nad taką produkcją. Swą gotowość wyraziła nawet Dave'owi Filoniemu, który zarządza serialową porcją uniwersum Gwiezdnych Wojen, a niebawem ma też nakręcić kinowy film wieńczący fabułę rozpoczętą przez The Mandalorian.

Sam Jackson zawsze mnie bardzo wspierał. Powiedział mi też wiele razy, że chciałby zagrać w czymś, co bym wyreżyserowała. Wtedy od razu poszłam do Dave'a Filoniego i powiedziałam: "Porozmawiajmy o Macie Windu. Gdzie on jest? Możemy o tym porozmawiać? On nie żyje, prawda? A może żyje?"

Na tym rozmowa się zakończyła, a reżyserka nie zdradziła, co dalej wynikło z tamtej propozycji. Na ten moment nie pojawiły się żadne oficjalne ani nieoficjalne informacje na temat potencjalnego projektu z tą postacią w roli głównej. Jest jednak kilka zapowiedzianych produkcji, o których także niewiele wiadomo, a w których może to mógłby się Mace Windu pojawić. Jak powiedział Samuel L. Jackson - w Gwiezdnych Wojnach było już wiele osób, które kończyły z odciętą ręką, ale żyły dalej i świetnie sobie radziły.

Gwiezdne Wojny - ranking seriali aktorskich