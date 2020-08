Brooklyn 9-9 - oryginalna obsada komentuje zwiastun francuskojęzycznego remake'u

materiały prasowe

Serial Brooklyn 9-9 opowiada o zróżnicowanej grupie detektywów z Nowego Jorku, którzy nigdy nie brali na poważnie swojej pracy. Widzowie przez wiele sezonów mogli oglądać zabawne perypetie bohaterów. Teraz produkcja doczeka się pierwszego międzynarodowego remake'u.

Do sieci trafił pierwszy zwiastun francuskojęzycznej produkcji pt. Escouade 99, którego akcja rozgrywać będzie się w kanadyjskim miasteczku Quebec. Wideo skomentowała część obsady oryginalnego serialu. Pierwsza była Melissa Fumero, która napisała, że to "jak zaglądanie do innego wymiaru".

Z kolei aktorka Stephanie Beatriz wyraziła swoje niezadowolenie z faktu, że odpowiedniczki roli Amy i Rosy nie są zróżnicowane etnicznie. Przypomnijmy, że w oryginale wcielają się w nie aktorki pochodzenia latynoskiego. Odtwórczyni roli Rosy w pierwowzorze zauważyła, że nie jest pewna jak wielu Latynosów znajduje się w miasteczku Quebec, ale twórcy mogli postarać się o zatrudnienie do tych ról aktorek z mniejszości etnicznych. Fumero skrytykowała też seksualizowanie postaci Fanny w zwiastunie. W rolę Amy (tutaj zmienionej na Fanny) wcieli się Mylène MacKay, zaś Rosa (tutaj Rosalie) sportretowana zostanie przez Biancę Gervais. Możecie zobaczyć też zdjęcia zestawiające oryginalne postaci z tymi z remake'u:

Remake, który kręcony jest przez reżysera Patricka Huarda, zadebiutuje w serwisie streamingowym Club Illico 17 września.