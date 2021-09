Brothers in Arms żyje! Twórcy Borderlands pracują nad nową odsłoną

Gearbox Software

Wygląda na to, że Gearbox zamierza na poważnie zająć się marką Brothers in Arms. Produkcja ta zapomniana została na wiele lat, pomimo faktu, że swego czasu ujawniono już nowy tytuł, który ostatecznie nie doczekał się premiery. Tym razem możemy liczyć na to, że będzie inaczej, bo coś w temacie zaczyna się dziać.

Randy Pitchford z Gearbox Software poinformował, że jego studio pracuje nad nową odsłoną cyklu i... na ten moment to w zasadzie tyle. Nie wiemy nawet na jakim etapie prac znajduje się produkcja. Miejmy nadzieję, że nie podzieli on losów ostatniej odsłony, gry Brothers in Arms: Furious 4, którą zapowiedziano ponad dekadę temu i na zapowiedzi wyłącznie się skończyło.

Warto jeszcze przypomnieć , że ostatnią pełnoprawną odsłoną, która faktycznie do graczy trafiła, była ta z 2008 roku, zatytułowana Brothers in Arms: Hell’s Highway.