2K Games i Gearbox zapowiadają nowy projekt. Zobaczymy go już 10 czerwca

fot. 2K Games

Firmy 2K Games i Gearbox Software zapowiedziały, że już 10 czerwca zobaczymy ich nowy projekt. Szczegóły na ten temat trzymane są w tajemnicy i opublikowano jedynie krótki, nie zdradzający niczego teaser. Spostrzegawczy internauci dostrzegli jednak, że w kodzie strony pojawiło się słowo "Wonderlands". Warto przypomnieć, że taki tytuł przewijał się w przeciekach. Sugerują one, że będzie to spin-off popularnej serii Borderlands zatytułowany Tiny Tina's Wonderlands. Teraz wydaje się to całkiem prawdopodobne.

W tym samym przecieku wspomniano też o innej ciekawie zapowiadającej się grze od studia Firaxis, która ma być czymś jak "XCOM, ale z superbohaterami Marvela". Można założyć, że skoro informacje o Wonderlands prawdopodobnie się potwierdzą, to tak samo będzie i z tym drugim projektem. Prawdopodobnie czegoś więcej na temat tej produkcji również dowiemy się 10 czerwca - zainteresowani nie muszą więc zbyt długo czekać.

https://twitter.com/geoffkeighley/status/1401901791420174336