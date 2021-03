BRZRKR - drugi tom komiksu Keanu Reevesa coraz bliżej. Pierwsze spojrzenie na okładki

BOom!

BRZRKR #1 stał się najlepiej sprzedającym się komiksem wydawnictwa Boom! Studios w historii, odbierając na tym polu palmę pierwszeństwa wydanemu 5 lat temu Big Trouble in Littlle China/Escape from New York #1 (sprzedano 421 tys. kopii), jak również najczęściej kupowanym tytułem wśród powieści graficznych, które weszły na rynek w obecnej dekadzie (rekord dzierżył jak dotychczas zeszyt wydany przez DC, Dark Nights: Death Metal #1). Fani nieco dłużej poczekają na tom drugi, ale opublikowano w sieci zdjęcia dające wgląd na okładki oraz pierwsze strony komiksu.

Przypomnijmy, że BRZRKR to nowy komiks, do którego pomysł stworzył sam Keanu Reeves. Komiks opowiada o postaci znanej jako Berzerker, który jest w połowie śmiertelnikiem i w połowie Bogiem. Został przeklęty i zmuszony do niszczenia, tym samym narażając na szwank swoje zdrowie psychiczne. Po wieloletniej wędrówce po świecie, Berzerker zaczyna pracować dla rządu USA, by swoją brutalność wykorzystać dla wyższego celu. W zamian za swoją pracę Berzerker ma otrzymać jedyne na czym mu tak naprawdę zależy, wiedzę o swojej długiej egzystencji i sposób jak ją zakończyć. Zobaczcie okładki oraz skany stron:

BRZRKR #2

Reeves napisał scenariusz do komiksu wraz z Mattem Kindtem. Za rysunki odpowiada Ron Garney. Seria ma w zamiarze być również wyjściem do filmowego cyklu. Drugi tom trafi do sprzedaży 28 kwietnia.