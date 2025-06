Zwiastun filmu Bugonia w reżyserii Yorgosa Lanthimosa. Emma Stone zostaje porwana!

fot. Focus Features

Yorgos Lanthimos i Emma Stone powracają w zwiastunie nowego filmu autorstwa tego pierwszego. Czy to będzie kolejna oscarowa rola już docenionej aktorki? Sprawdźcie pierwszy zwiastun.

Bugonia jest remakem południowokoreańskiej komedii fantasy pt. Save the Green Planet, która miała premierę w 2003 roku. W nowej produkcji dwaj młodzi mężczyźni mający obsesję na punkcie teorii spiskowych, porywają wpływową prezeskę dużej firmy, przekonani, że jest ona kosmitką mającą zamiar zniszczyć Ziemię. Scenariusz do nowej wersji filmu napisał Will Tracy.

Obejrzyjcie zwiastun poniżej:

Bugonia - co trzeba wiedzieć?

W obsadzie znajduje się: Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias oraz Alicia Silverstone. To będzie już szósta współpraca Emmy Stone z Yorgosem Lanthimosem. Razem pracowali również m.in. przy Biednych Istotach oraz Faworycie.

Premiera filmu 31 październiku 2025 roku.

