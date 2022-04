Bugsnax wkrótce trafi na kolejne platformy oraz do usługi Xbox Game Pass

fot. Young Horses

Bugsnax to niezależna gra, która jesienią 2020 roku pojawiła się na konsolach PlayStation oraz na PC w Epic Games Store. Ta nietuzinkowa produkcja zebrała przyzwoite oceny (średnia dla wersji PS5 to 75/100 według Metacritic), a już wkrótce o jej jakości będą mogli przekonać się kolejni gracze. Zapowiedziano, że już 28 kwietnia Bugsnax pojawi się na konsolach Xbox One, Xbox Series S/X oraz na pecetowej platformie Steam. Co więcej subskrybenci Xbox Game Pass będą mieli okazję zagrać w ten tytuł w ramach usługi.

Tego samego dnia produkcja studia Young Horses doczeka się dużego, fabularnego rozszerzenia zatytułowanego Isle of Bugsnax. Ta solidna porcja nowej zawartości będzie dostępna bez dodatkowych opłat dla wszystkich posiadaczy gry.

Bugsnax zabiera graczy na wyspę Snaktooth, którą zamieszkują tytułowe istoty: pół-robaki, pół-przekąski. Miejsce to skrywa wiele tajemnic, które trzeba odkryć w toku rozgrywki.

