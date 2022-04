Elden Ring ukończono w mniej niż 9 minut. Popularny speedrunner bije kolejne rekordy

fot. Bandai Namco

Jakiś czas temu informowaliśmy Was, że pewnemu speedrunnerowi udało się ukończyć Elden Ring w czasie krótszym niż 30 minut. Teraz Distortion2 powrócił z nowym, jeszcze bardziej imponującym wyczynem. Dotarcie do finałowego bossa i pokonanie go zajęło mu... zaledwie 8 minut i 56 sekund, co zagwarantowało mu pierwsze miejsce w rankingach speedrunnerów zajmujących się nowym dziełem studia From Software.

Warto zaznaczyć, że chodzi tu o speedrun z kategorii "any% unrestrticted", czyli, najprościej mówiąc, "wszystkie chwyty dozwolone". Gracz wykorzystywał więc różnego rodzaju błędy i sztuczki, by omijać całe lokacje, przeciwników oraz bossów i jak najszybciej dobrnąć do zakończenia. Niektórzy z pewnością uznają to za oszukiwanie, ale trzeba pamiętać, że odkrycie, wyuczenie się i zastosowanie w praktyce wszystkich manewrów wymaga naprawdę mnóstwa prób, wielu godzin nauki i dogłębnej znajomości danego tytułu.

