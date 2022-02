Kino kopane, jakiego szukacie! Najlepsze filmy "karate" ze sztukami walki [RANKING]

10. Raid - Indonezyjski film podbił świat i zaskoczył, dokonując ważnej ewolucji kręcenia walk na ekranie. Nie chodzi tutaj o ukazanie sztuki walki silat, ale o pracę kamery, szalone pomysły choreografów, poziom przemocy i wyjątkowo udany montaż. Gareth Evans i jego ekipa postawili na prostotę, w której historię opowiada akcja, nie dialogi. To jedne z najlepszych scen akcji w historii, których wpływ na gatunek widzimy obecnie w Hollywood. Ta produkcja zmieniła podejście do kręcenia filmów w USA, co widzieliśmy między innymi w serii John Wick.