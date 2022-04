Bullet Train - pokazano 15 minut. Padają porównania do twórców klasyków kina akcji

fot. materiały prasowe

Na Cinemacon odbył się panel Sony Pictures, podczas którego promowano film akcji Bullet Train. Pokazano pierwsze 15 minut filmu, którymi dziennikarze są zachwyceni. Wygląda na to, że David Leitch ponownie stworzył wyśmienite kino akcji, ale w innym klimacie niż Atomic Blonde, Hobbs i Shaw czy John Wick. Sam podczas panelu powtórzył słowa o inspiracjach Jackiem Chanem, by w walkach było też sporo dobrego humoru. Podkreślił też, że walki zostały tak stworzone, by wzmacniało kreację postaci - nie jest to tylko akcja dla samego widowiska.

Bullet Train - opinie

Dziennikarze po pierwszych 15 minutach są zachwyceni, bo dostajemy to, co po Davidzie Leitchu oczekujemy: fantastycznie nakręcone sceny akcji, które są pokazane w zakręconym klimacie. Chwalą znakomicie wpleciony humor. Pada nawet porównanie do twórców klasyków gatunku, czyli jakby John Woo wyreżyserował film na podstawie scenariusza Guya Ritchiego. Brad Pitt zbiera pochwały po tym początku i - tak jak wielu sądziło po trailerze - świetnie wczuł się w klimat kina akcji samemu grając w scenach walk. Niestety żadnych fragmentów nie opublikowano w sieci.

W obsadzie są Brad Pitt, Sandra Bullock, Joey King, Zazie Beetz, Bryan Tyree Henry, Aaron-Taylor Johnson oraz muzyk znany jako Bad Bunny.

Bullet Train

Bohaterem jest zawodowym zabójca (Brad Pitt), który jedzie pociągiem w Japonii w określonym celu. Na jego pokładzie jest grupa różnych morderców, których cele są powiązane, ale zarazem to one generują pomiędzy nimi konflikt.

Bullet Train - premiera w polskich kinach odbędzie się 29 lipca 2022 roku.