Bullet Train - gwiazda Kissing Booth negocjuje rolę w thrillerze z udziałem Brada Pitta

fot. Netflix

Joey King negocjuje rolę w thrillerze akcji Bullet Train. Reżyserem produkcji jest David Leitch, a scenariusz do projektu napisze Zak Olkiewicz. Film oparty jest na japońskiej powieści Maria Beetle bestsellerowego autora Kotaro Isaki. Według portalu Deadline King miałaby zagrać jedną z czterech głównych ról obok Brada Pitta, który jako pierwszy dołączył do obsady. Zdjęcia do projektu mają rozpocząć się jesienią w Los Angeles. Film powstanie dla Sony Pictures.

Literacki oryginał dzieje się w superszybkim pociągu, w którym splatają się losy pięciorga zabójców na zlecenie. Okazuje się, że ich kontrakty są ze sobą połączone. Nie wiadomo, kto wyjdzie cało z tego starcia i co czeka na naszych bohaterów na końcowej stacji.