Seriale Bunt i Zakochani po uszy wyrzucone do kosza. Warner Bros. Discovery robi porządki w Polsce

materiały prasowe

Bunt! oraz Zakochani po uszy to dwa seriale wyprodukowane przez platformę Player.pl. Oba tytuły zostały z niej usunięte. Jak udało nam się ustalić w Playerze, jest to kontynuacja globalnej strategii korporacji Warner Bros. Discovery (właściciel Playera), która ma na celu zmniejszenie kosztów. W ramach tej taktyki wyrzucono już masę produkcji między innymi z HBO Max, a oba te tytuły dołączają do tej licznej listy. Oznacza to oczywiście, że 2. sezon Buntu nie powstanie.

Warner Bros. Discovery - kasacje

Z uwagi na fuzję korporacji włodarze Warner Bros. Discovery mają określony czas, gdy nawet starszy content mogą usunąć, wyrzucić i odpisać od podatku. Takie coś można zrobić jednorazowo do określonego terminu, nie regularnie. Stąd też usunięcie polskich tytułów, ale też z tego powodu skasowano prawie gotowy film Batgirl. Niestety, ale prawnie z uwagi na odpisanie od podatku, dana treść nigdy nie będzie mogła ujrzeć już światła dziennego.

Dlatego też Warner Bros. Discovery usuwa seriale i filmy, które nie miały dużego zainteresowania, więc siłą rzeczy najpewniej generowały więcej kosztów niż zysku.