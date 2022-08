Call Jane: zwiastun już dostępny. Film przedstawi ponadczasową historię

fot. materiały prasowe

Call Jane to nowy komediodramat z udziałem Elizabeth Banks i Sigourney Weaver, w którym siła kobiet została mocno zaakcentowana. Produkcja w reżyserii Phyllis Nagy opowiadać ma historię z lat 60-tych, skupiając się przy tym na ważnej kwestii - prawie do aborcji. Scenariusz do filmu stworzyli Hayley Schore i Roshana Sethi.

Call Jane - fabuła

Wszystko dzieje się w Chicago. W 1968 roku, kiedy coraz głośniej mówi się o politycznym przewrocie, gospodyni domowa Joy wiedzie zwykłe życie wraz z najbliższą rodziną - córką i mężem. Spokój rodzinny nie trwa jednak zbyt długo. Kobieta zachodzi w kolejną ciążę, która prowadzi do zagrażającej życiu choroby serca. Decyzja o aborcji ratującej jej życie zostaje obalona przez męskie środowisko medyczne, któremu zależy na uratowaniu potomka Joy. Kobieta jednak nie daje za wygraną. Natrafia na Virginię - niezależną wizjonerkę, działaczkę, zaangażowaną w zdrowie kobiet oraz na Gwen - aktywistkę, dążącą do tego, aby wszystkie kobiety zostały obdarowane prawem do aborcji. Joy za sprawą działaczek postanawia dołączyć do walki.

Call Jane - zwiastun

Przedstawiamy zwiastun nadchodzącego dramatu.

Premiera filmu zaplanowana jest na 14 października 2022 w USA.