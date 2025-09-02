Film Call of Duty oficjalnie potwierdzony! Plotki się sprawdziły

fot. Activision

Paramount (pod skrzydłami Skydance) i Activision przygotowują pełnometrażowy film live-action na podstawie franczyzy kultowych strzelanek Call of Duty. Nie znamy jeszcze zbyt wielu szczegółów - umowa została już jednak oficjalnie podpisana.

Call of Duty - co przedstawiciele Activision mówią o filmie?

Dyrektor generalny Skydance Media, David Ellison, powiedział:

Dla mnie, jako wieloletniego fana Call of Duty, to naprawdę spełnienie marzeń. Od pierwszych kampanii alianckich w oryginalnym Call of Duty, przez Modern Warfare i Black Ops, spędziłem niezliczone godziny grając w tę serię, którą absolutnie uwielbiam. Fakt, że Activision oraz gracze na całym świecie powierzyli mi zadanie przeniesienia tego niezwykłego uniwersum fabularnego na wielki ekran, jest zarówno zaszczytem, jak i odpowiedzialnością, której nie traktujemy lekko. Podchodzimy do tego filmu z tą samą zdyscyplinowaną, bezkompromisową dbałością o doskonałość, która kierowała naszą pracą przy Top Gun: Maverick, aby spełnić wyjątkowo wysokie standardy, na jakie zasługuje ta franczyza i jej fani. Mogę obiecać, że jesteśmy zdeterminowani, by dostarczyć kinowe doświadczenie, które uhonoruje dziedzictwo tej jedynej w swoim rodzaju marki - ekscytując wieloletnich fanów Call of Duty i jednocześnie porywając zupełnie nowe pokolenie.

Wypowiedział się także prezes Activision, które stworzyło gry Call of Duty - Rob Kostich:

Na przestrzeni swojej historii Call of Duty rozpalało naszą wyobraźnię niesamowitą akcją i intensywnymi historiami, które połączyły miliony ludzi z całego świata - i to skupienie na tworzeniu wyjątkowych gier Call of Duty pozostaje niezmienne. W Paramount znaleźliśmy fantastycznego partnera, z którym wspólnie przeniesiemy tę pełną emocji, zapierającą dech w piersiach akcję na wielki ekran w przełomowym, kinowym momencie. Film odda hołd i rozwinie to, co od samego początku czyniło tę serię wyjątkową i nie możemy się już doczekać, aby zacząć. Nasz wspólny cel jest prosty - stworzyć niezapomniane filmowe widowisko, które pokocha nasza społeczność, a które jednocześnie zachwyci i zainspiruje nowych fanów franczyzy.

