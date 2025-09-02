Film Call of Duty oficjalnie potwierdzony! Plotki się sprawdziły
To oficjalnie potwierdzone - Paramount i Activision przeniosą na wielki ekran kultową grę - Call of Duty! Na jej podstawie powstanie film live-action.
Paramount (pod skrzydłami Skydance) i Activision przygotowują pełnometrażowy film live-action na podstawie franczyzy kultowych strzelanek Call of Duty. Nie znamy jeszcze zbyt wielu szczegółów - umowa została już jednak oficjalnie podpisana.
Call of Duty - co przedstawiciele Activision mówią o filmie?
Dyrektor generalny Skydance Media, David Ellison, powiedział:
Wypowiedział się także prezes Activision, które stworzyło gry Call of Duty - Rob Kostich:
Na przestrzeni swojej historii Call of Duty rozpalało naszą wyobraźnię niesamowitą akcją i intensywnymi historiami, które połączyły miliony ludzi z całego świata - i to skupienie na tworzeniu wyjątkowych gier Call of Duty pozostaje niezmienne. W Paramount znaleźliśmy fantastycznego partnera, z którym wspólnie przeniesiemy tę pełną emocji, zapierającą dech w piersiach akcję na wielki ekran w przełomowym, kinowym momencie. Film odda hołd i rozwinie to, co od samego początku czyniło tę serię wyjątkową i nie możemy się już doczekać, aby zacząć. Nasz wspólny cel jest prosty - stworzyć niezapomniane filmowe widowisko, które pokocha nasza społeczność, a które jednocześnie zachwyci i zainspiruje nowych fanów franczyzy.
Kultowa seria strzelanek trafi na wielki ekran? Studio odpowiedzialne za Mission: Impossible negocjuje
Źródło: deadline
